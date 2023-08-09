Сотрудника бундесвера обвинили в шпионаже в пользу России Генпрокуратура ФРГ задержала сотрудника бундесвера, обвиняемого в шпионаже в пользу России

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Генеральная прокуратура ФРГ задержала гражданина страны, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Уточняется, что он работал на Федеральное ведомство вооружений, информационных технологий и применения бундесвера. Соответствующая структура занимается закупкой вооружения для страны.

Гражданин Германии был задержан в городе Кобленц. Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ арестовали мужчину спустя почти две недели после выдачи ордера. В его доме уже проведены обыски.

По данным Генпрокуратуры, обвиняемый работал на Россию с мая 2023 года. В ведомстве утверждают, что мужчина по собственной воле неоднократно общался с сотрудниками генконсульства РФ в Бонне, предлагая свое сотрудничество.

При этом он однажды предоставил информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведке, — говорится в сообщении.

Ранее польские спецслужбы задержали гражданина Белоруссии, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По словам министра внутренних дел страны Мариуша Каминьского, мужчина проводил разведку на военных объектах и портах, а также вел пропагандистскую деятельность.

Ранее в Польше также задержали 15 человек, подозреваемых по аналогичным статьям. Польские следователи утверждают, что они планировали взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины. По их словам, задержанные получали задания из Москвы, а за их выполнение получали оплату в криптовалюте.