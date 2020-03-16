Симптомы коронавируса проявились у одного из сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он самоизолировался и получил необходимую медицинскую помощь.
Сотрудник ВОЗ самоизолировался, таким образом другие его коллеги не имели с ним физического контакта после проявления симптомов, — пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
На данный момент заболевание не выявлено ни у одного из контактировавших с заражённым. Однако ВОЗ отправила письма с предупреждением во все международные агентства, которые находятся в Женеве.
11 марта 2020 года ВОЗ официально признала вспышку коронавируса пандемией. По состоянию на 20 марта, в мире выявлено 173 тысячи заражённых. От болезни скончались 6,6 тысяч человек. Более 77 тысяч выздоровели.
NEWS.ru писал ранее, что за прошедшие 24 часа число летальных исходов от коронавируса в Италии увеличилось почти на 350 человек.