https://static.news.ru/photo/289ab9fe-67ae-11ea-920e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/www.imago-images.de/Global Look Press

Симптомы коронавируса проявились у одного из сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он самоизолировался и получил необходимую медицинскую помощь.

Сотрудник ВОЗ самоизолировался, таким образом другие его коллеги не имели с ним физического контакта после проявления симптомов, — пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

На данный момент заболевание не выявлено ни у одного из контактировавших с заражённым. Однако ВОЗ отправила письма с предупреждением во все международные агентства, которые находятся в Женеве.

11 марта 2020 года ВОЗ официально признала вспышку коронавируса пандемией. По состоянию на 20 марта, в мире выявлено 173 тысячи заражённых. От болезни скончались 6,6 тысяч человек. Более 77 тысяч выздоровели.