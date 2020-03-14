https://static.news.ru/photo/00ff6620-660e-11ea-9760-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Коронавирус нового типа обнаружили у сотрудника штаб-квартиры ООН в Женеве, рассказала официальный представитель отделения ООН Алессандра Веллуччи. По её словам, за состоянием пациента следят профессиональные медики.

Это первый случай инфицирования работника женевского представительства ООН, передаёт ТАСС.

Мы принимаем все возможные меры предосторожности, и все коллеги, которые недавно имели контакты с этим человеком, проинформированы, — добавила Веллуччи.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 59 человек, шестерых выписали из больницы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у трёх членов Национал-либеральной партии Румынии. Один из них является депутатом местного парламента. Отмечается, что все трое недавно приняли непосредственное участие в партийном заседании.