Коронавирус нового типа обнаружили у сотрудника штаб-квартиры ООН в Женеве, рассказала официальный представитель отделения ООН Алессандра Веллуччи. По её словам, за состоянием пациента следят профессиональные медики.
Это первый случай инфицирования работника женевского представительства ООН,
Мы принимаем все возможные меры предосторожности, и все коллеги, которые недавно имели контакты с этим человеком, проинформированы, — добавила Веллуччи.
Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 59 человек, шестерых выписали из больницы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у трёх членов Национал-либеральной партии Румынии. Один из них является депутатом местного парламента. Отмечается, что все трое недавно приняли непосредственное участие в партийном заседании.
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