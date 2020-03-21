https://static.news.ru/photo/0d41f480-6c57-11ea-9bf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Global Look Press

Один из сотрудников Букингемского дворца получил положительный тест на коронавирус. Его должность пока не раскрывается.

По данным The Sun, заболевание было выявлено у него ещё до того, как дворец покинули королева Великобритании Елизавета II и её супруг. Во дворце работает около 500 человек. Пока неизвестно, контактировал ли больной с королевской семьёй.

В настоящий момент в Великобритании коронавирусом заразились более пяти тысяч человек. Власти приняли решение закрыть школы, кафе, рестораны, пабы, спортзалы и спортивные центры.

NEWS.ru писал, что японские медики начали испытывать лекарство от коронавируса. Препарат, имеющий название «Фавипиравир» (другое название — «Авиган»), был создан для лечения гриппа шесть лет назад. Во время его испытаний на животных выяснилось, что он негативно влияет на развитие плода. Тогда лекарство попало в список препаратов, разрешённых к использованию только после специального распоряжения правительства.