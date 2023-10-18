Британку изнасиловали у Эйфелевой башни, когда она отошла в кусты Сотрудницу полиции из Великобритании изнасиловали у Эйфелевой башни в Париже

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Париже 23-летняя сотрудница полиции из Великобритании обратилась в правоохранительные органы Франции с заявлением о том, что ее изнасиловали у подножия Эйфелевой башни, сообщает британский таблоид Daily Star. По данным издания, злоумышленник угрожал своей жертве ножом. Его задержали в тот же вечер.

Инцидент произошел на Марсовом поле у Эйфелевой башни незадолго до полуночи 16 октября. Пострадавшая рассказала, что отошла в кусты справить нужду, как вдруг на нее напал мужчина с ножом. Угрожая девушке, он изнасиловал ее, после чего скрылся.

На место происшествия выехала группа по борьбе с преступностью. Сотрудники полиции задержали злоумышленника через час после того, как им поступила информация о случившемся. Им оказался 35-летний парижанин. В ту же ночь его взяли под стражу.

Пострадавшей оказалась сотрудница британской полиции. Она приезжала в Париж погостить у подруги.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону суд отправил под арест 52-летнего местного жителя, обвиняемого в многократных изнасилованиях собственной дочери в течение семи лет. Кроме того, как выяснилось, мужчина также приставал к своей малолетней внучке.