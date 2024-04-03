Сотни украинских детей забрали у беженцев в Европе: кто, какой предлог

Фото: Ana Fernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец в интервью местным СМИ рассказал, что в Европе у украинских беженцев изъяли 255 детей. Кто, зачем и под каким предлогом лишает родителей малышей?

Что известно об изъятии детей

По словам омбудсмена, наихудшая ситуация сложилась в Германии, там изъяли 71 ребенка. В Польше таких фактов 33, Италии — 25, Чехии — 24 и Швеции — 17.

«В январе 2024 года я как омбудсмен Украины направил письмо премьеру Шмыгалю, в частности, с просьбой принять все возможные меры реагирования для налаживания сотрудничества на уровне компетентных органов и межправительственных (межгосударственных) договоренностей с другими странами. Главная цель — способствовать возвращению детей-граждан Украины их законным представителям», — сказал Лубинец.

По его словам, распространенной причиной таких ситуаций является отсутствие соответствующих документов у родителей и других законных представителей, а также ненадлежащее, по мнению европейских чиновников, выполнение родительских обязанностей, то есть: повышение голоса, любое физическое воздействие на ребенка с целью успокоить, оставление без присмотра взрослых на длительное время.

Публицист, член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия — За Правду!» Николай Стариков, комментируя слова Лубинца, назвал происходящее с украинскими детьми в странах Европы «настоящей трагедией». Он считает, что ювенальная юстиция в данном случае — «лишь механизм изъятия детей». Он отметил, что судьба несовершеннолетних может сложиться неблагоприятно.

«Под видом защиты прав детей происходит самая настоящая трагедия. Ювенальная юстиция — это лишь механизм изъятия детей. Что с ними будет дальше? Усыновление сексуальными извращенцами всех мастей? Исчезновение „на органы“? Настоящая трагедия. И она будет продолжаться с гражданами Украины, пока они и не поймут, что их единственный защитник и друг — это их Родина. Это — Россия», — написал писатель в своем Telegram-канале.

О каких подобных случаях известно

В декабре 2023 года у 18-летней беженки с Украины, проживающей во французском городе Эвре, сотрудники социальной службы отобрали ребенка прямо в роддоме, писало издание «Зеркало недели». По его данным, этот случай не единственный, похожие ситуации уже происходили в Эстонии, Дании, Польше и Германии.

Как сообщало издание, 18-летняя Людмила Колтуновская находится в стране со статусом временной защиты. Работники соцслужбы посчитали, что она «холодно относится к ребенку» и забрали новорожденного.

На произошедшее обратили внимание посольство Украины во Франции, Минюст и украинские волонтеры. При этом на прошедшее 11 декабря заседание представителей перечисленных ведомств не пустили. Однако суд постановил вернуть ребенка матери и сохранить консультативное сопровождение.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявлял, что массовое изъятие детей у беженцев показывает, что украинцев в Европе считают людьми третьего сорта.

«Все это говорит о том, что украинцев в Европе считают третьим сортом. И сказки Зеленского о том, что ими в Европе все восхищаются, совершенно не соответствуют действительности. Ювенальная машина ЕС активно перерабатывает ментальность и национальные корни маленьких украинцев, отказывая им в национальной идентичности и обрывая связи с биологическими родителями», — заявил Медведчук.

Почему украинцы обращаются за помощью к России

Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев сообщал, что в постпредство России при ООН обращались десятки проживающих в странах Запада украинских семей с просьбой помочь им вернуть детей, которых отобрали службы этих стран. По его словам, Киев не смог им помочь.

«С апреля 2023 года обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей... Сами обратившиеся откровенно сказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения», — подчеркнул директор департамента МИД.

Лукьянцев уточнил, что украинцы продолжают обращаться с такими просьбами, а российские дипломаты разбираются с каждым случаем.

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