Сотни украинцев осадили паспортный сервис в Варшаве «Страна»: 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис в Варшаве

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Примерно 300 граждан Украины призывного возраста заблокировали паспортный сервис в Варшаве, сообщает издание «Страна». Мужчины требуют от госпредприятия «Документ» оказать им консульские услуги и выдать заграничные паспорта.

Они очень просят о помощи, подносите еду и медикаменты. Все мужчины говорят, что готовы стоять сколько потребуется, до выдачи паспортов, — пишет издание.

Польское радио RMF24 выяснило, что украинцев уведомили о готовности документов, но их выдачу приостановили. Местные чиновники по-разному объясняли прекращение работ: говорили о техническом сбое и соответствующем решении из Киева. Журналисты утверждают, что украинские власти в одночасье прекратили консульские услуги для сограждан призывного возраста, чтобы заставить их вернуться на родину.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал мужчин, которые уехали из страны во время боевых действий и теперь что-то хотят от властей через консульства. Министр заявил, что бежавшие из страны граждане показали соотечественникам, что их не интересует вопрос выживания родного государства.

Кулеба заявил, что сначала мужчины призывного возраста уехали в другие страны, а потом решили, что все равно могут получить услуги от государства через консульства. Глава ведомства подчеркнул, что так это не работает.