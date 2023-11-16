«Сотни тысяч одним ударом»: в ФРГ раскрыли слабое место Украины Spiegel: Россия может оставить сотни тысяч украинцев без света одним ударом

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Москва может оставить сотни тысяч украинцев без света всего одним ударом, заявили обозреватели Spiegel Александр Эпп, Оливер Имхоф и Никлас Мариенхаген. По их словам, российские инженеры знают расположение всех важных участков украинской системы электроснабжения.

Инженеры в соседней стране точно знают, где находятся критические точки в украинской системе электроснабжения. Они мгновенно оставили бы сотни тысяч людей одним ударом в темноте, — отметили они.

Угроза критической инфраструктуре на Украине следующей зимой может стать более опасной, чем прошлой, предупредили аналитики. Они добавили, что «в какой-то момент у украинцев могут закончиться зенитные ракеты — отчасти потому, что Запад недостаточно быстро производит замену».

Ранее глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Это произойдет в том случае, если Россия усилит удары по украинским электросетям зимой.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что Киев не пополнил необходимые запасы топлива к отопительному сезону и не провел плановые работы. По словам политика, угля заготовлено меньше в три-четыре раза необходимого, электроэнергии не хватит на всех украинцев. Азаров добавил, что энергетическая система Украины абсолютно не готова к приходу зимы и не сможет обеспечить местных жителей необходимым объемом электроэнергии и тепла.