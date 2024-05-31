Сотни российских пенсионеров могут выгнать из Латвии Член СПЧ Вышинский: 800 российских пенсионеров хотят депортировать из Латвии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Латвийские власти хотят депортировать из страны более 800 российских пенсионеров, которые находятся в стране по виду на жительство, сообщил член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. По его словам, СПЧ уже провел подготовительные мероприятия для приема граждан и оказания им помощи, передает РИА Новости Крым.

Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые в силу разных обстоятельств жили на территории Латвии по виду на жительство, — пояснил он.

Российская сторона, добавил Вышинский, разработала план, чтобы помочь пенсионерам — в Псковской области для них откроются пункты временного размещения. Также власти помогут в решении вопросов с документами, в том числе медицинских, и с обеспечением социального пакета защиты. Помимо этого, СПЧ даст рекомендации по созданию общего регламента на случай вынужденного переселения граждан из стран Европы.

В январе сообщалось, что власти Латвии могут депортировать из страны 1167 граждан России, большинство из которых старше 60 лет. Официальной причиной претензий к ним является несоблюдение новых положений закона об иммиграции.

До этого стало известно, что правительство Эстонии ищет способы депортации жителей страны за решение получить российское гражданство. Премьер-министр страны Кая Каллас утверждает, что это необходимо для снижения угрозы терроризма.