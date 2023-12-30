Сотни польских солдат ищут обломки залетевшей с Украины ракеты Минобороны Польши: почти 500 солдат ищут обломки залетевшей с Украины ракеты

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Польше почти 500 солдат принимают участие в поисках элементов ракеты, которая накануне залетела в воздушное пространство страны со стороны Украины, сообщила пресс-служба польского Министерства обороны. По информации военного ведомства, цель поисковой операции — подтвердить, что на территории Польши не осталась какая-либо часть ракеты.

30 декабря в Люблинском воеводстве будут проводиться наземные поиски обломков ракеты, которая вчера попала в воздушное пространство Польши. В поисках будут участвовать около 480 военнослужащих. <...> Цель поисков заключается в том, чтобы подтвердить, что на территории Польши не остался какой-либо элемент объекта, — говорится в сообщении.

Ранее польская армия сообщила, что неопознанный воздушный объект вошел в пространство страны, после чего исчез с радаров. Позднее начальник Генштаба Веслав Кукула заявил, что воздушное пространство нарушила российская ракета, при этом он не привел никаких доказательств.

Военный эксперт Сергей Хатылев считает, что у Варшавы не может быть доказательств российского происхождения ракеты. Он напомнил, что Россия не находится в состоянии конфликта с Польшей. Хатылев не исключил, что нарушившая польскую границу ракета могла быть украинской.