Жительнице Великобритании Холли Крэй пришлось съехать из дома вместе с двумя сыновьями после того, как из лопнувшей грозди бананов, купленных в одном из супермаркетов, выползли пауки.
Женщина рассказала, что всего по дому расползлись сотни или даже тысячи насекомых. Испугавшись за жизнь, британка вызвала дезинфекторов и уехали из жилища вместе с детьми,
Издание уточняет, что представители магазина, где были куплены бананы, утверждают, что выжить в неподходящем климате насекомые бы не смогли. Кроме того, перед отправкой в Великобританию фрукты тщательно моются и опрыскиваются веществами против вредителей. Несмотря на это, руководство супермаркета сейчас пытается уладить инцидент.
Ранее NEWS.ru писал, что тарантулы и другие членистоногие из южных регионов РФ могут вскоре появиться в Москве из-за глобального потепления. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов. По его словам, некоторые виды пауков, а также пресмыкающихся российского юга уже подобрались к столице.
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