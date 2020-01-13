https://static.news.ru/photo/f4dc7c10-3611-11ea-bf0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Жительнице Великобритании Холли Крэй пришлось съехать из дома вместе с двумя сыновьями после того, как из лопнувшей грозди бананов, купленных в одном из супермаркетов, выползли пауки.

Женщина рассказала, что всего по дому расползлись сотни или даже тысячи насекомых. Испугавшись за жизнь, британка вызвала дезинфекторов и уехали из жилища вместе с детьми, передаёт The Sun.

Издание уточняет, что представители магазина, где были куплены бананы, утверждают, что выжить в неподходящем климате насекомые бы не смогли. Кроме того, перед отправкой в Великобританию фрукты тщательно моются и опрыскиваются веществами против вредителей. Несмотря на это, руководство супермаркета сейчас пытается уладить инцидент.

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