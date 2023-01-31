Сотни миллионов долларов Норвежского пенсионного фонда застряли в России Bloomberg: Норвежский пенсионной фонд приостановил продажу российских активов из-за санкций

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Государственный пенсионный фонд Норвегии (SPU) приостановил продажу акций российских компаний на фоне санкций Запада против депозитарного банка, хранящего часть активов в РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление замглавы организации Трода Гранде. Фонд владеет $292 млн, застрявшими на российских счетах. Как указал Гранде, депозитарии, на которых хранятся активы, остались заморожены из-за рестрикций.

Конкретная и практическая проблема заключается в том, что депозитарий, который мы используем, находится под санкциями и не может помочь нам с расчетами по сделкам, а также с голосованием по акциям российских компаний. Мы не можем ни продать, ни купить, ни проголосовать по этим акциям, — сообщил Гранде.

По сведениям агентства, фонд решил продать российские активы после начала спецоперации на Украине. При этом еще 25 февраля 2022 года, после начала СВО, глава организации Николаи Танген отказывался от идеи продажи российских акций. Он аргументировал это тем, что подобные действия станут «подарком» для российских олигархов.

Экономист Сергей Хестанов считает, что Запад не станет передавать замороженные финансовые активы России Украине. По его словам, Евросоюз и США не решатся на то, чтобы отойти от концепции верховенства права собственности. Помимо того, оформить изъятие российских активов будет очень сложно с юридической точки зрения. Запад может предложить много «увлекательных идей», но до реальных действий дело не дойдет, уверен эксперт.