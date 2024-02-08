Сотни литров нефти утекли в Балтийское море Около 300 литров нефти попало в Балтийское море у берегов Литвы

Фото: Jens BÃttner/dpa/Global Look Press

Около 300 литров нефти попало в Балтийское море в районе литовского Бутинге, сообщила радиостанция RMF 24. Утечка произошла на топливном терминале Orlen Lietuva.

В ходе погрузки танкера на терминале польской нефтеперерабатывающей компании Orlen порвался швартовный трос. Это привело к обрыву кабеля, который подает нефть на судно.

На место происшествия прибыли службы охраны окружающей среды и военные, к операции по устранению последствий утечки привлечены два корабля Военно-морских сил Литвы. Нефтяное пятно разлилось на девять километров.

Ранее стало известно о решении приостановить часть производственного цикла на заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», который получил повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ на Красноармейский район Волгоградской области. По данным «Коммерсанта», который приводит слова источника на предприятии, пауза продлится до момента устранения последствий удара.

По данным МЧС, площадь пожара на заводе составила около 300 квадратных метров. Кроме того, произошло возгорание нефтепродуктов. Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что удар противника пришелся по Калачевскому району и району Заканалья.