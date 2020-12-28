Сотни британцев сбежали с карантина в Швейцарии

https://static.news.ru/photo/5643e8ca-4909-11eb-9cc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Больше 400 граждан Великобритании самовольно покинули отель на швейцарском горнолыжном курорте Вербье, где должны были находиться на карантине из-за коронавируса.

Британцы должны были оставаться в своих номерах на протяжении 10 дней, однако 27 декабря сотрудники гостиницы обнаружили, что постояльцы покинули комплекс. Иностранцы не отвечали на звонки из отеля, о чём работники учреждения сообщили властям, передаёт The Telegraph со ссылкой на источники.

Всего в отеле находились 420 граждан Соединённого Королевства, но после побега их осталось меньше десяти.

Директор управления по туризму курорта Вербье Саймон Уигет считает, что введённые правила по выезду из Швейцарии запутаны. По его словам, информации мало и требования сбивают с толку даже его.

В основном люди честны и не нарушают специально закон. Всё это очень сбивает с толку даже нас. Новые правила были составлены так поспешно, а ситуация меняется так быстро, что туристы сделали всё, что могли, — сказал он.

Предполагается, что туристы сбежали во Францию, где горнолыжные курорты работают без подъёмников.

Накануне британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, новый штамм доминирует в британской столице.

Швейцарские власти с 20 декабря закрыли границы с Великобританией, а также ввели обязательный десятидневный карантин для всех находящихся в стране британцев, которые приехали 14 декабря или позже. 24 декабря стало известно, что британские туристы могут покинуть Швейцарию, если они выполнили все необходимые требования и сообщили местным властям об используемом виде транспорта.

Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств ограничили авиасообщение с Великобританией или вовсе закрыли границы, писал NEWS.ru.