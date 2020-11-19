Состояние заражённого коронавирусом патриарха Сербского ухудшилось

Состояние патриарха Сербского Иринея, проходящего лечение от коронавирусной инфекции, ухудшилось, но оно стабильное. Врачи собрали консилиум, в котором участвуют медработники из России.
Как
Патриарх находится в военном госпитале «Карабурма» в Белграде. Его госпитализировали 4 ноября.
Ранее ряд СМИ сообщили о кончине Иринея, однако в СПЦ эти сообщения опровергли.
30 октября духовный лидер православных в Черногории, митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий скончался на 83-м году жизни, передавал NEWS.ru. Причиной смерти предстоятеля стали осложнения, развившиеся в результате заражения коронавирусом.