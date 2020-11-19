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Состояние заражённого коронавирусом патриарха Сербского ухудшилось

16:56, 19 ноября 2020 10
Фото: XinHua/Global Look Press

Состояние патриарха Сербского Иринея, проходящего лечение от коронавирусной инфекции, ухудшилось, но оно стабильное. Врачи собрали консилиум, в котором участвуют медработники из России.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Сербскую православную церковь (СПЦ), консилиум пришёл к выводу, что ухудшение состояния патриарха является прямым следствием COVID-19. Врачи продолжают борьбу за жизнь 90-летнего священнослужителя.

Патриарх находится в военном госпитале «Карабурма» в Белграде. Его госпитализировали 4 ноября.

Ранее ряд СМИ сообщили о кончине Иринея, однако в СПЦ эти сообщения опровергли.

30 октября духовный лидер православных в Черногории, митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий скончался на 83-м году жизни, передавал NEWS.ru. Причиной смерти предстоятеля стали осложнения, развившиеся в результате заражения коронавирусом.

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