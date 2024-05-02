Состояние Кейт, возвращение Карла III: новости королевской семьи Британии

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям рассказал о состоянии супруги Кейт Миддлтон, у которой не так давно обнаружили онкологическое заболевание. Как чувствует себя принцесса, что известно о состоянии короля Карла III, какие последние новости появлялись о королевской семье Великобритании?

Что известно о самочувствии Миддлтон

Принц Уэльский рассказал, что его жена чувствует себя хорошо. Он посетил офис компании Low Carbon Materials, где ответил на соответствующий вопрос сотрудников. Уильям добавил, что семье удается справляться с болезнью Кейт Миддлтон.

«Все хорошо, спасибо. Мы справляемся», — заявил Уильям.

У Миддлтон обнаружили рак толстой кишки во время операции на брюшной полости. В настоящий момент она проходит курс химиотерапии. На время лечения принцесса Уэльская переехала в загородный особняк в графстве Норфолк.

Близкие Кейт Миддлтон делают все возможное, чтобы облегчить ее состояние. 10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи столкнулись с проблемой, что их мама в связи с болезнью не может вести активный образ жизни, и взяли на себя новые обязанности, пишет ОК!

Источник из окружения королевской семьи рассказал, что наследникам принца и принцессы Уэльских приходится следовать новым правилам.

«Они убирают за собой и сами готовят себе перекусы. Кроме этого, все близкие Кейт часто моют руки, поскольку для больной сейчас крайне нежелательны микробы», — сообщил источник.

В воспитании детей Кейт Миддлтон помогает ее мама Кэрол. Она занимается внуками, пока ее дочь проходит лечение.

Чем занялся Карл III после возвращения к общественным обязанностям

Британский король Карл III впервые после того, как ему диагностировали рак, вернулся к исполнению общественных обязанностей, сообщил местный телеканал Sky News. По информации журналистов, 30 апреля монарх прибыл в онкологический центр Macmillan при больнице Университетского колледжа. Тогда же было объявлено, что он стал патроном благотворительного центра исследования онкологических заболеваний Cancer Research UK.

В материале отмечается, что в рамках визита в онкологический центр Карл III намерен провести встречи с пациентами и их родственниками. Также у граждан будет возможность пообщаться с королевой Камиллой, которая сопровождает супруга на этом мероприятии.

При этом авторы статьи со ссылкой на источники подчеркнули, что лечение монарха от рака еще не завершено. Тем не менее врачи зафиксировали улучшение состояния его здоровья, позволив вернуться к исполнению ряда общественных обязанностей.

«Будущие встречи будут адаптированы, если это необходимо, чтобы свести к минимуму любые риски для дальнейшего восстановления Его Величества», — уточнил неназванный представитель Букингемского дворца.

Фото: Matthias Schrader/dpa/Global Look Press

Что известно о принце Гарри

После сообщений об онкологическом заболевании короля Карла III его сын принц Гарри задумался о примирении с семьей и переезде в Великобританию, однако, как пишет The Sun, монарх не готов позволить младшему наследнику вернуться во дворец в качестве члена королевской семьи.

Королевский репортер Ричард Палмер отметил, что Карл III готов к примирению с Гарри, но он не собирается возвращать сына к его прежним обязанностям. По его словам, также герцогу Сассекскому будет непросто восстановить связь с братом, принцем Уильямом.

«С Уильямом это будет гораздо более длительный процесс. Но, в конце концов, возможно, вы знаете, что во многих семьях возникают разногласия, и со временем они смогут уладить их. Но с Уильямом еще предстоит проделать большую работу», — говорят королевские эксперты.

Как сообщает источник, в Сандрингеме прошел тайный саммит, на котором старший королевский помощник поднял вопрос по поводу дальнейшей судьбы принца Гарри.

«Они были открыты для обсуждений, но что-то изменилось. Король с Уильямом, по сути, сказали: „Нет, мы не можем это терпеть, пути назад нет, они либо внутри, либо их нет“», — пишет The Sun.

Читайте также:

Задержание, изнасилование, романы: как живет Диана Шурыгина

«Все обрушилось из-за Евровидения»: как живет Данилко после «отмены» в РФ

Скандал с Никитиными, болезнь Майданова, рак у Миддлтон: что будет дальше