Состояние госпитализированного с коронавирусом Бориса Джонсона улучшилось

https://static.news.ru/photo/42aba85c-7998-11ea-803d-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Температура тела у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который был госпитализирован из-за ухудшения состояния на фоне коронавирусной инфекции, снизилась.

Снижение температуры у 55-летнего главы британского правительства, который пока ещё находится в отделении интенсивной терапии в больнице Святого Томаса, можно считать позитивным знаком, передаёт Daily Mail.

Однако издание уточняет, что Джонсон в лучшем случае сможет вновь приступить к обязанностям через несколько недель.

О том, что Борис Джонсон попал в больницу, стало известно вечером 5 апреля. У британского премьера не проходили симптомы коронавирусной инфекции, которой он заразился. 6 апреля политика из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию. Обязанности главы кабинета министров временно исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб. Скорейшего выздоровления Джонсону пожелал президент России Владимир Путин, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.