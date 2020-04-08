Состояние госпитализированного с коронавирусом Бориса Джонсона улучшилось

Температура тела у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который был госпитализирован из-за ухудшения состояния на фоне коронавирусной инфекции, снизилась.
Снижение температуры у 55-летнего главы британского правительства, который пока ещё находится в отделении интенсивной терапии в больнице Святого Томаса, можно считать позитивным знаком,
Однако издание уточняет, что Джонсон в лучшем случае сможет вновь приступить к обязанностям через несколько недель.
О том, что Борис Джонсон попал в больницу, стало известно вечером 5 апреля. У британского премьера не проходили симптомы коронавирусной инфекции, которой он заразился. 6 апреля политика из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию. Обязанности главы кабинета министров временно исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб. Скорейшего выздоровления Джонсону пожелал президент России Владимир Путин, писал NEWS.ru.
По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.
В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.
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