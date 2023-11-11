Составлен список ликвидированных боевиков «Азова» Вернувшегося после обмена бойца «Азова» Горбатенко ликвидировали под Кременной

Фото: Социальные сети

Егор Горбатенко

Вернувшегося после обмена бойца «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Егора Горбатенко ликвидировали в зоне СВО. Каких еще украинских боевиков уничтожили за время СВО?

Как ликвидировали Горбатенко

Горбатенко уничтожили под Кременной. Известно, что он участвовал в боях за Мариуполь.

Во время падения «Азовстали» она оказался в российском плену. В ходе штурма комбината российские войска также взяли в плен других командиров «Азова»: Святослава Паламара, Сергея Волынского, Олега Хоменко, Дениса Прокопенко и Дениса Шлега.

Спустя время в рамках «большого обмена» более 200 «азовцев» были отпущены. По условиям соглашения они должны были находиться в Турции до окончания спецоперации. Однако в начале июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский вернул их в Киев: «азовцы» смогли вернуться на Украину, среди них был и Горбатенко. Через несколько месяцев стало известно о его возвращении на передовую.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно о гибели Зайченко

В сентябре 2023 года военкор Евгений Поддубный в Telegram сообщил, что в районе Кременной ликвидировали боевика «Азова» Максима Зайченко. По словам журналиста, вместе с ним были уничтожены и другие бойцы.

Зайченко участвовал в антиправительственных митингах на Украине, после чего вступил в ряды теробороны «Азов Киев», которая в апреле 2022 года превратилась в отряд спецназначения ССО ВСУ. Он также принимал участие в боях за «Азовсталь».

В 2022 году занимал должность командира теробороны «Азов», отвечал за оборону Киевской области. В России на Зайченко заведены уголовные дела: 210 УК РФ «Организация преступного сообщества „преступной организации“ или участие в нем (ней)», статья 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», 105 УК РФ «Ответственность за совершение противоправного деяния, результатом которого стала смерть 1 и более лиц», 357 УК РФ «Геноцид».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Социальные сети Максим Зайченко

Как погиб боец с позывным Фарш

15 сентября стало известно, что на Артемовском направлении ликвидирован военнослужащий бригады «Азов» Александр Худенко с позывным Фарш. В рядах ВСУ, по неподтвержденной информации, его называли «королем штурмов».

Худенко был родом из Одессы. Вступил в ряды ВСУ после начала СВО. Воевал на Киевском, Херсонском и Запорожском направлениях. Фарш стал известен на Украине после выхода интервью в Сети, в котором он рассказывал, что через некоторое время хотел бы отправиться на Восток и вступить в какую-нибудь ЧВК.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно о гибели Сухова

В июне 2023 года в результате ракетного удара по Краматорску в ДНР был ликвидирован 22-летний член «Азова» Артем Сухов. Незадолго до гибели он был представлен к государственной награде. Смерть бойца подтвердили в социальных сетях знакомые и другие украинские военные.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как погиб Мазур

Боевик батальона «Азов» Алексей Мазур, известный под позывным Roughman (с англ. — грубиян), был ликвидирован в Запорожской области в районе села Малая Токмачка в начале июня 2023 года. Информацию подтвердили ряд украинских СМИ.

Мазур воевал в Донбассе с 2014 года. На протяжении почти 10 лет он делал это в составе нацформирований.

Фото: Социальные сети Алексей Мазур

Как уничтожили Крука

В марте 2022 года сообщалось, что российские силы ликвидировали Николая Кравченко с позывным Крук (с укр. — Ворон), которого считали одним из главных идеологов «Азова». Он погиб в Мариуполе.

Смерть боевика подтвердили его ближайшие друзья, в том числе экс-главарь «Азова» Андрей Билецкий и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что случилось с Безоглюком

27 сентября 2022 года Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России ликвидировали одного из командиров «Азова» подполковника Игоря Безоглюка с позывным Левша. Он считался заместителем командира по боевой и специальной подготовке.

Военкоры сообщали, что боевик погиб в Харьковской области. По неподтвержденным данным, Безоглюк подорвался на мине.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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