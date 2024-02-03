Соседняя с Россией страна передала Украине партию оружия Эстония передала Украине противотанковые ракеты Javelin и боеприпасы

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Эстония поставила на Украину очередную партию вооружения, решение о поставке которой было принято в декабре 2023 года, сообщил министр обороны страны Ханно Певкур. Пакет помощи включает в себя противотанковые ракеты Javelin, пулеметы, боеприпасы, различную наземную и водную технику. Стоимость вооружения составляет около €80 млн.

Я рад, что еще один пакет помощи прибыл на Украину и используется украинскими защитниками. <...> Последние события в Европе показывают, что отправка столь необходимых снарядов, как и другая военная помощь Украине, продолжается в больших масштабах, и этим мы вместе с союзниками посылаем Кремлю четкое сообщение о том, что мы продолжим поддерживать Украину до победного конца, — заявил Певкур.

Ранее сообщалось, что Канада рассматривает вариант передачи Украине авиационных неуправляемых ракет CRV7. Представитель министра обороны страны Дэниел Минден заявил, что Оттава тесно сотрудничает с Киевом. При этом отмечается, что не у всех ракет, которые планируется поставить для ВСУ, имеются боеголовки. По некоторым данным, в хорошем состоянии в настоящее время остаются не более восьми тысяч боеприпасов.

До этого Великобритания предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус Североатлантического альянса. Лондон также призвал установить над подконтрольной Киеву территорией бесполетную зону.