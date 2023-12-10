Соседей Румынии пообещали взять в «семью» НАТО Замгенсека Джоанэ: в ближайшие годы все соседи Румынии станут частью «семьи» НАТО

Фото: nato.int

Все соседние с Румынией страны в ближайшие несколько лет станут частью «евро-атлантической семьи», заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ. По его словам, которые приводит портал Ziua de Vest, восточная граница Блока скоро сдвинется.

Я думаю, что у Румынии есть способ окончательно уйти с периферии Европы и стать центром Европы. В ближайшие годы Украина, Молдавия, Грузия и Балканы — все соседи Румынии — станут частью европейской семьи и евро-атлантической семьи. Румыния больше не будет восточной границей Запада, — сказал Джоанэ.

Он назвал этот процесс довольно сложным, но необратимым. Замгенсека НАТО выразил мнение, что конфликт на Украине оказывает значительное влияние на геополитические изменения в европейском регионе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России. По его словам, приднестровский конфликт мог бы быть надежно урегулирован еще 20 лет назад, но НАТО и ЕС тогда «торпедировали уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ».

До этого политолог Дмитрий Журавлев предположил, что Украине откажут во вступлении в НАТО, даже если страна обязуется не возвращать утраченные в ходе СВО территории военным путем. Он пояснил, что в Альянсе могут опасаться возобновления конфликта, а это чревато мировой войной.