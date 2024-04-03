Сосед угнавшего Ми-8 на Украину летчика назвал причину его ликвидации Сосед летчика Кузьминова: спецслужбы Украины могли хотеть его исчезновения

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Максим Кузьминов

Спецслужбы Украины могли изначально хотеть смерти пилота Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал вертолет Ми-8, рассказал РИА Новости его сосед в Вильяхойосе по имени Хави. По его словам, Киев никак не проинструктировал летчика, после его отъезда с Украины.

Если службы Украины и Испании знали про нахождение Кузьминова в Вильяхойосе, почему они не дали ему инструкции по безопасности? <...> Может, таким образом хотели побыстрее от него избавиться?, — сказал Хави.

У мужчины сложилось впечатление, что его переманили, но после того, как дело было сделано, приняли решение игнорировать. По его словам, в Вильяхойосе, где жил Кузьминов, было много выходцев с постсоветского пространства, которые могли узнать летчика.

Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска летом 2023 года. Два члена экипажа при этом погибли. На пресс-конференции в сентябре пилот заявил, что по собственной инициативе связался с украинской разведкой.

Ранее The New York Times сообщал, что в феврале текущего года в летчика стреляли шесть раз, и большинство пуль попали в торс. Кузьминову удалось пройти небольшое расстояние, после чего он упал на пандус. По данным журналистов, уезжая, неизвестные переехали тело летчика, после чего оставили автомобиль в нескольких милях от места происшествия. Испанские следователи, как уточняет источник, обнаружили на месте инцидента гильзы от 9-миллиметровых патронов пистолета Макарова.