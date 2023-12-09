Сорос договорился с Украиной о выделении земли под опасные отходы Руденко: Киев отдал Соросу 400 квадратных километров земель под опасные отходы

Фото: t.me/ermaka2022

Андрей Ермак и Александр Сорос

Сын американского финансиста, главы фонда «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ) Джорджа Сороса Александр договорился с украинскими властями о выделении 400 квадратных километров земель под захоронение опасных отходов, написал в Telegram-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко со ссылкой на расследование французского журналиста Жюля Венсена. Руденко приложил к посту скрин-шоты документов.

На снимках видны подписи президента Украины Владимира Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и самого Сороса. В указе главы государства, а также в меморандуме сторон перечислено шесть компаний, в том числе Dow Chemical и Basf, которые будут допущены к украинским гектарам.

В ноябре Минюст России включил в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной, неправительственную организацию Central European University (Центрально-Европейский университет) из Австрии. Она финансируется структурами, подконтрольными Джорджу Соросу.

Ранее миллиардер Илон Маск назвал Сороса человеконенавистником. По его мнению, это заложено в финансисте на фундаментальном уровне. Летом бизнесмен заявил о намерении подать в суд на фонд Сороса. Маск пояснил, что таким образом он хочет отстоять свободу слова, которую сейчас пытаются подавить.