40 нидерландцев забросали фейерверками приехавшую на вызов полицию

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Нападение на подразделение полиции, приехавшее на вызов, произошло в нидерландской провинции Фрисландия, сообщает портал Hart Van Nederland. По его информации, 40 жителей Ферверта начали забрасывать правоохранителей фейерверками. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники полиции также приняли решение не арестовывать нарушителей.

Около 40 человек напали на полицию в Ферверте (Фрисландия), забросав ее фейерверками. Это произошло в ночь с субботы на воскресенье — после того, как полицейские прибыли по сообщению о пожаре. Мобильное подразделение было развернуто для восстановления порядка. Никто не был арестован, представитель полиции в воскресенье не смог сказать, почему этого не произошло, — говорится в материале.

Уточняется, что в результате инцидента небольшие повреждения получил полицейский автомобиль. Также фейерверками были обстреляны проезжающие мимо машины. Полиция начала проверку произошедшего.

В подмосковных Люберцах тем временем жители одной из многоэтажек запускали фейерверк с балкона. На инициативных соседей уже пожаловались другие жильцы. Они возмутились, что граждане нарушили правила пожарной безопасности и использовали пиротехнику над детской площадкой.