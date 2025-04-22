Депутата Рады не выпустили на конференцию ПАСЕ во Франции Депутат Рады Гончаренко пожаловался, что его не выпустили с Украины

Фото: Доминик Бутен/РИА Новости

Алексей Гончаренко

Член партии «Европейская солидарность» депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что его не выпустили во французский Страсбург на конференцию по вопросу мигрантов. В своем в Telegram-канале он назвал запрет на выезд из страны ответом украинского лидера Владимира Зеленского на голосование против мобилизации «без четких сроков службы» на Украине.

Сегодня в Страсбурге проходит важная конференция, посвященная вопросу мигрантов. Ее организует именно тот комитет, председателем которого я являюсь, — комитет ПАСЕ по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц. Но меня — председателя комитета — не пустили на это мероприятие, — написал Гончаренко.

Ранее Гончаренко назвал бойцов Вооруженных сил Украины наиболее бесправной частью украинского общества. Он отметил, что военнослужащие не имеют права побыть со своими семьями, отдохнуть и построить карьеру. Он также обратил внимание на проблему самовольного оставления воинских частей украинскими бойцами. По его словам, о ней все молчат, несмотря на то что она действительно существует.

До этого Гончаренко заявил, что всеобщая мобилизация на Украине была превращена властями страны в «тотальную бусификацию». По его словам, Киев полностью провалил мероприятия по набору солдат в ВСУ.