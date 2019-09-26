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Один из ближайших сподвижников олигарха Владимира Плахотнюка Константин Цуцу заочно арестован в Молдавии.

Мера пресечения избрана по делу об извлечении выгоды из влияния. Она будет действовать в течение 30 дней.

В настоящее время Цуцу находится за пределами республики. На основании решения суда об аресте он может быть объявлен в международный розыск.

Цуцу получил известность как профессиональный спортсмен. Он был победителем ряда республиканских соревнований по смешанным единоборствам и кикбоксингу. Впоследствии стал членом Демократической партии, возглавляемой Плахотнюком, и одним из его приближённых, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что власти Молдавии попросили США о помощи в розыске олигарха. Правоохранительные органы республики подозревают, что Плахотнюк может находиться на американской территории после бегства из страны.