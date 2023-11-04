Соратник Зеленского сообщил о панике Запада после статьи Залужного Жовква: статья главкома ВСУ Залужного вызвала много вопросов у граждан Украины

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Статья главкома ВСУ Валерия Залужного для британского журнала Economist вызвала панику у руководства стран Запада, поддерживающих Украину, заявил в эфире федерального телемарафона заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. По его словам, на месте военных он ни в коем случае не стал бы комментировать для прессы ситуацию на фронте.

На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, — это комментировал для прессы, для открытой публики, то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты. Если мы таким образом достигнем успеха, то это какая-то глубокая стратегическая задумка. Но мне, честно говоря, очень удивительно, — сказал Жовква.

Он также рассказал, что ему поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров стран Запада, который в панике поинтересовался, что ему докладывать своему руководителю. Также статья Залужного вызвала много вопросов у украинцев и не дала никаких ответов, считает Жовква. По его мнению, «стратегию точно не стоило раскрывать в статье», поскольку «такие вещи любят тишину».

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

В свою очередь обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский обратил внимание, что главнокомандующий ВСУ был вынужден бросить в бой последние резервы, поскольку российская армия достигла больших успехов. Журналист добавил, что инициатива на фронте находится в руках России и отрицать это может лишь «дилетант».