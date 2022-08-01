Экс-коллега Зеленского объяснил, что помешало закончить конфликт в Донбассе Экс-соратник Зеленского Ковалев: Британия и США не дали покончить с конфликтом в Донбассе

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский хотел, но не смог закончить конфликт в Донбассе, сообщил URA.RU бывший депутат от партии «Слуга народа» Алексей Ковалев. По его словам, этого не хотели западные страны, которые входят в Североатлантический альянс.

[В 2019 году] было подписано парижское коммюнике, и мы думали, всё, с Донбассом закончится, война закончится и будет интеграция Донецкой и Луганской областей в состав Украины. К этому всё и шло. Я думаю, были вмешаны силы в виде Великобритании [и] Соединенных Штатов, которые не дали Зеленскому это сделать, — отметил Ковалев.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс предупредил, что конфликт на Украине не закончится поражением президента России Владимира Путина. По его словам, при закреплении нынешней ситуации Украина исчезнет с карты или же станет поводом к третьей мировой войне. Чтобы не допустить этого, НАТО должно признать, что не будет расширяться за счёт Украины, и когда будет достигнут результат переговоров. По его мнению, действиям против России следует положить конец и прекратить антироссийскую риторику. Начало конфликта, утверждает Сакс, спровоцировали США, распространяя заявления о расширении НАТО на восток.