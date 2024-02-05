Соратник Зеленского назвал способ избежать мобилизации на Украине Депутат Рады Кривошеев предложил «переплывать Тису» для уклонения от мобилизации

Фото: МО Украины

Депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Игорь Кривошеев посоветовал «переплыть Тису» украинцам, которые ищут способ избежать мобилизации. По его словам, которые привело украинское издание «Страна.ua», еще одним вариантом для уклонения от призыва для украинцев может стать получение другого гражданства.

Если вы на Украине не готовы присоединиться к этой войне тем или иным другим способом, то нужно искать себе другую страну. Если вы не готовы взять на себя эту ответственность, то есть возможность переплыть Тису и искать себе другое гражданство, — сказал парламентарий.

Кривошеев добавил, что если потребуется, то он и сам будет готов отправиться на фронт, чтобы примкнуть к рядам ВСУ в зоне боевых действий. По словам нардепа, Украина сражается за свое «право на существование».

Ранее Зеленский внес в Раду новый законопроект о мобилизации. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уже назвала предлагаемые поправки «планом по ликвидации нации».

Глава рабочей группы по Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в свою очередь призвал Киев мобилизовать больше украинцев. Он объяснил это ростом потерь среди личного состава ВСУ.