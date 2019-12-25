Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает отмену «языкового закона» одной из причин того, что Крымский полуостров отошёл России.
В 2014 году был принят закон про язык, после чего были спровоцированы все те действия в Крыму, — отметил политик в интервью телеканалу «Наш».
Он также признал, что покупать газ у Европы экономически невыгодно. По его словам, покупка голубого топлива не напрямую, а через посредников была навязана предыдущей администрацией.
Крым стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого более 97 процентов граждан высказались за присоединение к РФ.
Ночью 25 декабря по Крымскому мосту прошёл первый пассажирский поезд. После этого прокуратура Украины возбудила уголовное дело. Его завели по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Наказание за указанное деяние предполагает до пяти лет лишения свободы, писал NEWS.ru.
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