https://static.news.ru/photo/6a900832-3603-11ea-919d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Макс Бужанский/facebook.com

Депутат Верховной рады Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский написал в Facebook сообщение, в котором назвал лидера ОУН (организация запрещена в России) Степана Бандеру террористом.

Публикацию он приурочил к годовщине получения Бандерой первого пожизненного срока в 1936 году. Парламентарий напомнил, что Бандера был осуждён за противодействие этнической политике польских властей.

Он выразил удивление тем, что современные украинские националисты, называющие себя последователями Бандеры, копируют культурную и языковую политику Польши указанного периода, против которых тот и выступал.

Трусы или крестик, что-то одно тут лишнее, — отметил депутат.

Ранее NEWS.ru писал, что 1 января в Киеве прошёл факельный марш в честь 111-летия Бандеры. Шествие возмутило послов Польши и Израиля на Украине. В МИД Украины в ответ на это заявили, что каждый народ самостоятельно определяет и чествует своих героев.