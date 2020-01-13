Депутат Верховной рады Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский написал в Facebook сообщение, в котором назвал лидера ОУН (организация запрещена в России) Степана Бандеру террористом.
Публикацию он приурочил к годовщине получения Бандерой первого пожизненного срока в 1936 году. Парламентарий напомнил, что Бандера был осуждён за противодействие этнической политике польских властей.
Он выразил удивление тем, что современные украинские националисты, называющие себя последователями Бандеры, копируют культурную и языковую политику Польши указанного периода, против которых тот и выступал.
Трусы или крестик, что-то одно тут лишнее, — отметил депутат.
Ранее NEWS.ru писал, что 1 января в Киеве прошёл факельный марш в честь 111-летия Бандеры. Шествие возмутило послов Польши и Израиля на Украине. В МИД Украины в ответ на это заявили, что каждый народ самостоятельно определяет и чествует своих героев.
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