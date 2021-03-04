Соратник Порошенко отказался выступать на украинском языке

https://static.news.ru/photo/a1a2593c-7cf8-11eb-8c7f-96000091f725_660.jpg Александр Дорошенко Фото: eskharkiv/facebook.com

Депутат Харьковского областного совета от партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Дорошенко не стал переходить на украинский язык во время своего выступления в областном совете.

Политик начал по-русски критиковать проект отчёта о выполнении программы социального и экономического развития Харьковской области за 2020 год. Его одёрнули и попросили говорить на украинском языке. Политик отказался.

Я буду тем языком, на котором я, как говорится, лучше и увереннее себя чувствую, — заявил депутат.

Его примеру последовала председатель Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук, которая отвечала на вопросы депутата на русском языке, сообщает «Украина.ру».

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят в стране в 2019 году. В стране должна действовать специальная «языковая комиссия», а также введена должность по защите языка. Чиновники должны сдавать экзамены на знание украинского языка, в случае нарушения норм закона положен штраф. С 16 января 2021 года использование украинского языка в сфере обслуживания стало обязательным.

Как писал NEWS.ru, жительница Одессы резко высказалась об украинском языке в продуктовом магазине. Женщина возмутилась, что продавец говорит с ней на национальном языке. Она не понимала украинский и потребовала персонал перейти на русский язык. Государственный язык одесситка назвала «говяжьим». Другой посетитель был возмущён отказом в обслуживании на русском языке. Он даже написал жалобу на работников торговой точки.