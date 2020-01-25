https://static.news.ru/photo/1930b556-3f34-11ea-8ed8-fa163e074e61_660.jpg Михаэль Кречмер Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Саксонии и соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по партии ХДС Михаэль Кречмер в разговоре с журналистами заявил, что западные санкции в отношении России необходимо отменить.

Ограничительные меры, подчеркнул политик, не только не привели к какому-либо результату, но и оказали негативное воздействие на немецкую экономику.

Российская сторона на международной конференции по разрешению ливийского конфликта доказала, что с ней возможно вести конструктивное сотрудничество. Мы хотим, чтобы отношения с РФ улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить, — цитирует Кречмера газета Bild.

Также премьер Саксонии отметил, что Германии нужно сотрудничать и с Соединёнными Штатами Америки. Однако президент страны Дональд Трамп, по мнению соратника Меркель, временами «мечется в геополитике». Именно этим Кречмер объяснил санкции США в отношении «Северного потока — 2». Эти ограничительные меры, сказал Кречмер, просто ошеломили немецкую общественность.

Ранее, 19 декабря 2019 года, NEWS.ru писал, что Совет Евросоюза принял решение о пролонгировании секторальных санкций в отношении России. Новый этап, как и предыдущие, рассчитан на полгода.

Предыдущий срок действия экономических ограничений истекал 31 января 2020 года.