https://static.news.ru/photo/c2299e44-361e-11ea-8390-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iryna Gerashchenko/facebook.com

Сопредседатель партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко призвала президента Украины Владимира Зеленского установить и расследовать причастность России к крушению украинского пассажирского самолёта Boeing в Иране.

Она считает, что глава государства должен потребовать созыва Совбеза ООН и поднять вопрос о поставках РФ ракет Ирану.

Кроме того, Геращенко упрекнула президента и его окружение в том, что они не упомянули о возможной причастности России к инциденту.

Первый, по сути, серьёзный внешнеполитический вызов показал полную деградацию государственных институтов управления. Вся власть, все «слуги» отправились на отдых, — цитирует её «Украинская правда».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», летевший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. Как пиcал NEWS.ru, самолёт был сбит иранскими ПВО, однако руководству страны стало известно об этом только 10 января.