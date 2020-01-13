Сопредседатель партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко призвала президента Украины Владимира Зеленского установить и расследовать причастность России к крушению украинского пассажирского самолёта Boeing в Иране.
Она считает, что глава государства должен потребовать созыва Совбеза ООН и поднять вопрос о поставках РФ ракет Ирану.
Кроме того, Геращенко упрекнула президента и его окружение в том, что они не упомянули о возможной причастности России к инциденту.
Первый, по сути, серьёзный внешнеполитический вызов показал полную деградацию государственных институтов управления. Вся власть, все «слуги» отправились на отдых, — цитирует её «Украинская правда».
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», летевший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. Как пиcал NEWS.ru, самолёт был сбит иранскими ПВО, однако руководству страны стало известно об этом только 10 января.