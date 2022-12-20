На Украине сообщили о пожаре из-за сильного взрыва в Харьковской области

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В Изюмском районе Харьковской области ночью прогремел взрыв, который привел к пожару, сообщает Telegram-канал «Политика страны». По данным СМИ, инцидент произошел около 02:00 мск.

На данный момент местные власти происшествие не комментировали, других подробностей не приводится.

Вооруженные силы Украины в ночь на 20 декабря обстреляли Горловку и Макеевку, сообщает в своем Telegram-канале Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным организации, украинские военные выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке и еще семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в Донецкой Народной Республике.

Накануне взрывы были слышны в Киеве, в столице Украины дважды за час прозвучала воздушная тревога. При этом тревогу в Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской областях на тот момент уже отменили.