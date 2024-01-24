«Сомнения в себе»: Шольц ответил на вопрос о досрочной отставке Шольц исключил возможность досрочной отставки с поста канцлера ФРГ

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что иногда его посещают сомнения в собственных силах, однако покидать свой пост досрочно он не намерен. Таким образом политик прокомментировал информацию, которую ранее распространил ряд изданий. По их словам, даже состоялась встреча на которой обсуждались вопросы о смене канцлера или вынесении ему вотума недоверия. Все это Шольц назвал «сказками», передает Zeit.

У меня тоже бывают сомнения в себе. Однако ваш вопрос заключался в том, думал ли я об уходе. Ответ: нет, — заявил Шольц.

В Молдавии тем временем пост вице-премьера и главы МИД республики покинул Нику Попеску. Он не объяснил причин своего ухода, однако указ об отставке был подписан на фоне распространившейся в СМИ информации о перестановках в правительстве. Портал deschide.md писал, что Попеску станет главным переговорщиком с Евросоюзом.

На посту министра иностранных дел его сменил вице-спикер парламента страны Михаил Попша. Также стало известно о планах по переименованию ведомства. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) станет МИД.