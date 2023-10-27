«Сомали или Эритрея»: военкор о месте Украины для Запада Военкор Коц: место Украины для Запада находится на уровне Сомали

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Коц сравнил значение Украины для стран Запада с Сомали и Эритреей. В разговоре с ИА SM.News он пояснил, что все, что происходит на Украине, для Европы так же далеко, как и события, случающиеся в этих странах. В связи с этим эксперт предрек, что Запад направит помощь Израилю на фоне обострения конфликта с Палестиной, вместо того чтобы продолжать поддерживать ВСУ.

Будет отвлечено внимание от Украины. <...> Соответственно, эти ресурсы не будут вбухиваться на Украину, потому что все-таки для западного мира Израиль ближе. Украина для коллективного Запада — это словно в Сомали или Эритрее где-то что-то происходит, — пояснил Коц.

Он отметил, что Израиль для США и Запада близок, ему будет оказываться мощная и плотная поддержка до урегулирования конфликта с Палестиной. При этом «украинским партнером» просто пожертвуют, предсказал военэксперт.

Дескать, мы им и так много дали, а они результата не показывают. Я с некоторым оптимизмом, несмотря на всю апокалиптичность происходящего, смотрю на эти события, — заключил корреспондент.

Экономист Николай Межевич ранее заявил, что у Запада нет возможностей продолжать поддерживать ВСУ в нужных масштабах и предоставить Киеву достаточно вооружения. По его словам, в некоторых странах Европы уже говорят о пустых складах с оружием.