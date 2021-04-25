Соловьёв отослал украинского журналиста к врачам после слов о Донбассе

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Слова украинского президента Владимира Зеленского об изменении Минских соглашений являются попыткой уклониться от выполнения договорённостей. Такое мнение в разговоре с журналистами высказала полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Её слова передаёт РИА Новости.

Ранее политик сказал, что Минские соглашения нуждаются в большей гибкости и расширении числа участников переговоров в «нормандском формате» за счёт привлечения США. Нынешнее содержание «Минска-2», подчеркнул Зеленский, не позволяет завершить...