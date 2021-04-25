Соловьёв отослал украинского журналиста к врачам после слов о Донбассе

Телеведущий Владимир Соловьёв высмеял украинского журналиста Остапа Дроздова, который сожалеет о том, что переселенцы с Донбасса не поддаются «украинизации». Соловьёв считает, что Дроздова сначала нужно отправить к прокурору, а затем сразу на осмотр к врачам. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Ведущий «Воскресного вечера» напомнил, что до Евромайдана украинский журналист был более дружественным к русской культуре, но теперь отважился на нацистские заявления.
Непонятно почему он Дроздов. Учитывая его тягу к украинизации, он давно должен быть Дроздив. Сам он ещё не так давно совсем по-другому относился и к русскому языку, и к русской культуре. И до нацистского переворота чувствовал себя совсем иначе, и идеология у него была совсем другой. А теперь продолжает говорить на некой версии суржика, а не литературном украинском языке. И прославился он своими совершенно человеконенавистническими нацистскими взглядами, — удивился Соловьёв.
Он назвал журналиста «глубоко несчастным человеком», которому требуется помощь медиков.
Ранее Соловьёв ответил украинскому президенту Владимиру Зеленскому на призыв о встрече в Донбассе. По его словам, политик так ничего и не понял. Телеведущий указал, что Зеленскому следует встречаться с главами самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником и говорить с ними напрямую о происходящем. Он напомнил, что Путин много раз призывал власти Украины к прямому диалогу с руководителями Донбасса.