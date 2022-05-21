«Солнце русской поэзии» пропало в Николаеве Памятник Пушкину демонтировали в Николаеве

Фото Георгий Долгопский/wikimedia.org

В украинском городе Николаеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Скульптуру увезли в неизвестном направлении, сообщает издание «Страна».

Памятник Пушкину авторства украинского скульптора Юрия Макушина был установлен в центре Николаева в 1988 году. Он включён в перечень объектов культурного наследия Украины.

21 мая бронзовое изваяние убрали с гранитного постамента. Демонтаж проводился без какой-либо огласки, отмечает издание. Городские власти это никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, автор которой предложил переименовать улицы, названные в честь классиков русской литературы. В частности, улицы Пушкина — в улицы Стивена Кинга, осудившего российскую спецоперацию.

Инициативу прокомментировал в беседе с NEWS.ru праправнук поэта Александр Пушкин. По его мнению, автор петиции сошёл с ума.