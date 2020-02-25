https://static.news.ru/photo/e5c52bf4-57cd-11ea-82e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: sviatoslav.vakarchuk/Facebook

Украинский музыкант Святослав Вакарчук сложил с себя депутатские полномочия. Как сообщил солист группы «Океан Эльзы», он решил вернуться к активной общественной деятельности.

Певец недоволен тем, что политики вместо того, чтобы работать на благо Украины, участвуют в межпартийных и внутрипартийных спорах, тем самым «деморализуют общество внутри страны и подрывают её авторитет снаружи», пишет «Интерфакс-Украина».

Вакарчук также отметил, что нынешний парламент не выполнил своего основного назначения — «создавать видение Украины как современного европейского государства».

Певец является руководителем партии «Голос», основанной в 2015 году. Ранее партия предложила отказаться от дальнейшего выполнения Минских соглашений. В политическом движении уверены, что страна должна перегруппироваться и собрать силы для дальнейшего противостояния с Россией.