«Солидарность рухнет?»: испытания проверят единство ЕС в отношении России Financial Times: тяжёлые испытания проверят единство Евросоюза в отношении России

Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Единство позиций стран Евросоюза в отношении России оказалось перед тяжёлым испытанием на фоне роста инфляции и возможных мер по энергосбережению. До сих пор в Европе «демонстрировали единый фронт», сообщает Financial Times.

Однако европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием, — отмечается в публикации.

Главный вопрос: смогут ли лидеры стран ЕС «дальше держать оборону» или «их солидарность рухнет» после того, как гневные граждане вынудят их отказаться от враждебного отношения к России? По мнению издания, существуют некоторые признаки, указывающие на то, что в вопросе энергетики единство ЕС не такое прочное, как могло бы быть.

Ранее стало известно, что британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл заявил: жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины. Такое решение может быть принято после реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%, отметил он. Генерал считает, что в таком случае у европейцев возникнут сомнения в эффективности антироссийских санкций, вводимых Западом.