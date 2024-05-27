Солдаты ВСУ расстреляли машину со своими сослуживцами на опорном пункте

Фото: МО Украины

Солдаты ВСУ на опорном пункте расстреляли автомобиль со своими сослуживцами, которым удалось выбраться из окружения, сообщает Telegram-канал «Старше Эдды». По его данным, ситуация произошла в начале наступления российской группировки войск «Север» на Харьковскую область.

Утверждается, что несколько украинских военнослужащих смогли добраться до машины, которая была спрятана в лесу. На автомобиле они выехали из окружения, однако по достижении опорного пункта ВСУ их «встретили из всех стволов, изрешетив тех, кто находился внутри».

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что Киев бросил на Харьковское направление все свои резервы. Он предположил, что украинское руководство решило пойти ва-банк и в ближайшее время стоит ожидать на этом направлении контрудара противника.

До этого координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что потери Вооруженных сил Украины в боях под Берестовым в Харьковской области превысили 1,5 тысячи человек. Он отметил, что российские войска нанесли значительный ущерб 77-й аэромобильной бригаде ВСУ. По словам парламентария, успехи под Берестовым позволяют группировкам «Север» и «Запад» взять в кольцо населенные пункты с укрепрайонами украинской армии.