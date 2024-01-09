Солдаты ВСУ пожаловались на российские бомбы и дроны NYT: российские планирующие бомбы поражают силы ВСУ в подземных бункерах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Применение российских планирующих бомб и беспилотных дронов приводит к крупным потерям в рядах ВСУ, рассказали в интервью американскому изданию The New York Times бойцы Национальной гвардии Украины. Авторы материала отметили, что на данные средства поражения жаловались военнослужащие, привыкшие к постоянным артобстрелам.

Они посылают [планирующие бомбы] по восемь в час. Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолет, будто открылись врата ада, — рассказал один из солдат 14-й бригады Нацгвардии.

По информации NYT, российские планирующие боеприпасы поражают в том числе подземные укрепления ВСУ. Другим источником проблем для украинцев стали дроны. Журналисты отметили, что беспилотные аппараты делают снабжение частей на линии фронта крайне опасным. Как им рассказали солдаты, применять автомобили стало практически невозможно, передвигаться получается только пешком.

Планирующие бомбы представляют собой обычные авиабомбы, дополненные аэродинамическими системами — комплектами из крыльев, которые крепятся в средней части бомбы, и управляемого хвостового оперения, позволяющего снаряду маневрировать после сброса. По словам директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, такие боеприпасы могут быть мощнее ракет «Искандер». При этом себестоимость оружия получается относительно невысокой.

Журнал Forbes ранее писал, что российские планирующие бомбы препятствуют контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Издание отмечало, что украинские военнослужащие признают такого рода боеприпасы своим самым большим страхом.