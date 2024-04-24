Солдаты ВСУ поставили под угрозу свои войска, сорвав ротацию под Авдеевкой Кимаковский: ВСУ сорвали ротацию своих войск в Новобахмутовке

Фото: МО Украины

Украинские военнослужащие сорвали ротацию подразделений ВСУ под Авдеевкой, отказавшись выполнять приказ о закреплении на позициях в Новобахмутовке, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС. По его словам, такие действия привели к тому, что целый отрезок фронта оказался под угрозой, поскольку часть украинской армии осталась без прикрытия.

Вооруженные формирования Украины отказались заходить на позиции в Новобахмутовке, с которых их сослуживцев вывели на ротацию. По сути, сорвали ротацию и поставили под угрозу внушительный отрезок фронта. Наблюдаем, — пояснил он.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о повреждении общежития украинских военных, а также о прилете по зданию, использовавшемуся для ротации ВСУ в поселке Боровая. Минобороны России данную информацию не комментировало.

До этого украинский волонтер сообщил, что украинской армии будет трудно выровнять фронт на Авдеевском направлении на фоне событий в Очеретино в ДНР. Он подтвердил, что часть сил ВСУ бежала из этого населенного пункта, сейчас там продолжаются бои.