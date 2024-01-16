Солдаты ВСУ под Купянском забили тревогу из-за наступления ВС России BFMTV: ВСУ пожаловались на растущее давление ВС России на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Солдаты ВСУ жалуются на нарастающее давление со стороны российских войск на Купянском направлении, передает телеканал BFM TV. В репортаже отмечается, что на под городом идут интенсивные бои, при этом погодные условия продолжают ухудшаться.

Русские валят на нас со всех сторон. Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей, — признался украинский военный.

Также украинские солдаты жалуются на дождь, грязь и холод. Кроме того, в ВСУ недовольны тем, что их сограждане стали постепенно забывать о происходящем на передовой, а внимание Запада ослабевает еще быстрее.