«Солдаты погибли зря»: британский офицер указал на критические ошибки ВСУ Британский полковник Грант: шесть критических ошибок влияют на успехи ВСУ

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Британский полковник в отставке Глен Грант завил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время конфликта совершали и до сих пор совершают ошибки, которые влияют на их успехи. По словам военного эксперта, также ошибки приводят к напрасной гибели солдат, сообщает Welt.

Многие подразделения украинской армии не приспособлены к ведению затяжного современного конфликта. <...> многие солдаты погибли зря и только потому, что было допущено множество ошибок, — сказал отставной офицер.

Грант с 2010 года работал на Украины помощником в делах обороны. Он считает, что ВСУ не хватает современной военной культуры, принципом которой является «важность каждой жизни». Сейчас солдатами управляют люди, которые «еще несколько недель назад были гражданскими лицами». В самой армии главенствует правило «я — начальник, ты — дурак», рассказал военный эксперт.

По его мнению, военное руководство не имеет четко выраженных границ ответственности, это порой приводит к плачевным последствиям. Кроме того, более квалифицированные части проявляют высокомерие к войскам территориальной обороны, считая их «второсортными».

Подготовку бойцов ВСУ Грант сравнил с «хаотичной смесью из советской практики, натовской системы и импровизации». Это сказывается на качестве ведения боя, уверен он. Эксперт указал и на слабое медицинское обеспечение войск.

Еще одной важной ошибкой он назвал высокий уровень бюрократии в ВСУ. Приказы доходят от командования до подчиненных очень долго, а система принятия решений слишком сложна для восприятия, добавил полковник в отставке.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины обнаружили в Днепропетровской области три тонны украденных продуктов, которые предназначались для бойцов ВСУ. По данным ГБР, группа преступников похищала еду, после чего перепродавала ее украинским военным по завышенной цене.