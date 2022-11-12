Солдат ВСУ случайно снял на видео попадание российского БПЛА в ЗРК

Фото: rostec.ru

Солдат ВСУ случайно снял кадры попадания БПЛА «Ланцет» Вооруженных сил РФ в зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10» в районе Артемовска, сообщает Telegram-канал Dambiev. На видеозаписи показано, что военный снимает на камеру бронетехнику, после чего внезапно раздается взрыв. От неожиданности боец упал на землю и побежал в сторону от ЗРК. Позже он продемонстрировал дымящуюся «Стрелу».

Ранее Минобороны России показало кадры ударов дронами-камикадзе «Ланцет» по украинской военной технике в ходе спецоперации ВС РФ. Беспилотники уничтожили буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобили подразделений украинских войск. Местоположение целей передавалось с БПЛА в режиме реального времени.

В Сети также появились кадры уничтожения американской гаубицы М777 военными ВС РФ при помощи беспилотного барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Николаево-Криворожском направлении. Также на видео зафиксировано уничтожение украинской САУ 2с3 «Акация» дроном-камикадзе, который разработали в российской фирме ZALA, входящей в концерн «Калашников».