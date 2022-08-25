Солдат ВСУ объяснил невозможность нападения Украины на Херсон Солдат ВСУ: киевские власти даже не обсуждают возможность нападения на Херсон

Фото: Victor/XinHua/Global Look Press

Херсон

Украинское командование даже не обсуждает возможность нападения на Херсон, заявил неназванный военнослужащий ВСУ. В беседе со «Страной.ua» он объяснил это превосходством российской артиллерии.

Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален, — цитирует военного издание.

Солдат ВСУ пояснил, что превосходство российской артиллерии настолько огромно, что на каждый выстрел с украинской стороны следует ответ в 50 ударов.

Также собеседник издания указал на мощную эшелонированную оборону позиций, которую создали российские войска. Это является еще одной преградой для агрессивных планов украинского командования.

Если мы начнем [атаковать], будут огромные потери в ВСУ, — подчеркнул военнослужащий.

Ранее стало известно, что Украина должна принять «горькую правду» о потере Донбасса в ближайшее время, а также бесперспективность контрнаступления на Херсон, заявил обозреватель Кристоф Шильц. В статье для немецкой газеты Welt он отметил, что по итогам шести месяцев боевых действий дела у Киева «идут не очень хорошо».