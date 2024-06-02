Солдат ВСУ неожиданно высказался о российских военных Солдат ВСУ Сирко высоко оценил навыки российских солдат

Фото: МО Украины

Российские военные сражаются лучше ВСУ, так как они не расслабляются и сохраняют ритм, заявил украинский военнослужащий с позывным Сирко в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко. По его словам, россияне настраиваются на определенное психологическое состояние, после чего работа идет стремительнее.

Очень важно, что они сохраняют ритм. А мы выкладываемся полностью, а потом успокаиваемся, а они держат постоянно ритм, — сказал он.

24 мая военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео, на котором солдат Вооруженных сил Украины на Донецком направлении добровольно сдался в плен российской армии. По данным журналиста, для этого боец угнал танк. Сам военный объяснил, что на танке ему легче было преодолеть линию фронта.

Ранее полковник в отставке Андрей Кошкин сказал, что угнавшего танк бойца ждет проверка в СК. Он объяснил, что сейчас нужно проверить все документы военного и подтвердить его историю. По его словам, следователи установят, кем является этот солдат и нет ли за его плечами каких-либо военных преступлений.

Также сообщалось, что боец Вооруженных сил России с позывным Сорока без оружия смог взять в плен четверых солдат Вооруженных сил Украины. Во время штурма позиций противника солдат был ранен и укрылся в подвале, где был вместе с четырьмя украинскими солдатами. Предполагая, что его сдают командованию, он смог убедить украинцев сдаться, после чего сам пленил четверых противников.