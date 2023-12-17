Солдат ВСУ получил удар в грудь от генерала США Американский генерал Агуто ударил украинского солдата в грудь при Зеленском

Фото: president.gov.ua

Антонио Агуто (слева)

Американский генерал-лейтенант Антонио Агуто ударил солдата ВСУ в грудь перед строем, когда тот не стал его приветствовать. Видео инцидента опубликовала ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева в своем Telegram-канале. Инцидент произошел на военной базе в Германии на глазах президента Украины Владимира Зеленского.

Вэсэушник отказался дать кулачок натовскому солдату и получил в грудь. Над слаживанием еще работать и работать, — написала Скабеева.

Генерал в знак приветствия ударился кулаками с одним из солдат. Однако второй украинский боец не стал этого делать, и Агуто ткнул кулаком в его грудь.

Ранее российский военнослужащий рассказал, что ВСУ в боевых действиях не придерживаются никаких правил ведения войны. По его словам, главной особенностью украинских военных является подлость, которой их научили западные инструкторы.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что Великобритания абсолютно не интересуется результатами своего обучения украинских военных. К такому выводу он пришел после разговора с пленным украинским десантником, который проходил западные курсы. Журналист отмечает, что парень показался ему нетрусливым и адекватным.