Фото: The U.S. Army/flickr.com

Командование ВС США сообщило о первом заболевшем коронавирусом в рядах американских военных. Инцидент произошёл в Неаполе.

Европейское командование вооружённых сил США подтверждает первый случай заражения COVID-19 среди американских военных в Неаполе, Италия. Официальные обновления поступят позже, — говорится в сообщении ведомства в Twitter-аккаунте.

NEWS.ru писал ранее, что власти Италии закрыли все образовательные учреждения из-за заболевания. Число заболевших в стране превысило 2,5 тысячи человек.

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