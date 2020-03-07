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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность в независимости судебного процесса по крушению в Донбассе малайзийского Boeing 777. Судебное заседание откроется в Гааге 9 марта.

Начинающийся 9 марта судебный процесс — важный шаг в деле установления истины, обеспечения справедливости для жертв рейса МН17 и их ближайших родственников и привлечения к ответственности лиц, виновных в крушении...