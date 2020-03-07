https://static.news.ru/photo/70297462-6070-11ea-a0f5-fa163e074e61_660.jpgФото: The U.S. Army/flickr.com
Командование ВС США сообщило о первом заболевшем коронавирусом в рядах американских военных. Инцидент произошёл в Неаполе.
Европейское командование вооружённых сил США подтверждает первый случай заражения COVID-19 среди американских военных в Неаполе, Италия. Официальные обновления поступят позже, — говорится в сообщении ведомства в Twitter-аккаунте.
NEWS.ru писал ранее, что власти Италии закрыли все образовательные учреждения из-за заболевания. Число заболевших в стране превысило 2,5 тысячи человек.